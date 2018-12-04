Всемирный банк повысил прогноз по росту российской экономики на 2018 год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2018 год до 1,6% против 1,5% ранее, при этом в следующем году банк ожидает замедления роста российского ВВП до 1,5% против предыдущих 1,8%, говорится в опубликованном во вторник докладе международной организации об экономике России.

Прогноз ВБ по темпам роста ВВП РФ на 2020 год остался неизменным – он ожидается на уровне 1,8%.

"Перспективы экономического роста в России на 2018-2020 годы остаются невысокими: прогнозные темпы роста составляют от 1,5% до 1,8%", — отмечается в документе. "Это говорит о том, что по темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя стран с развивающимся рынком и формирующейся экономикой (4,6%) и обгонит страны с высоким уровнем доходов (1,7%) только в 2020 году", — отмечают аналитики организации.

Благоприятным фактором для экономического роста в России в ближайшие годы, по мнению авторов доклада, может стать рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня. Неблагоприятные факторы связаны с возможным расширением санкций и сохранением геополитической напряженности.

Согласно прогнозу, в 2019 году ожидается некоторое замедление экономического роста, несмотря на ожидаемый рост инвестиций в инфраструктурные проекты. Авторы доклада связывают это с замедлением спроса на фоне снижения темпов роста реальных зарплат.

В 2020 году Всемирный банк ожидает ускорения роста ВВП России до 1,8%. Согласно этому прогнозу, рост потребления домохозяйств немного восстановится после снижения в 2019 году. Кроме того, если создаваемый правительством Фонд развития зарекомендует себя как эффективный государственный инструмент, то инвестиции в основной капитал также несколько повысятся.