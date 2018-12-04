В ОАЭ оценили влияние выхода Катара из ОПЕК на судьбу сделки ОПЕК+

ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи не ожидает, что выход Катара из ОПЕК, о котором страна объявила в понедельник, окажет влияние на дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+, так как уровень добычи нефти в Катаре небольшой.

"Я не думаю, что это (выход Катара из ОПЕК — ред.) окажет влияние на решение (ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки — ред.) или на уровень нефтепроизводства, поскольку их текущий уровень добычи нефти небольшой и особого влияния на организацию не имеет", — сказал аль-Мазруи журналистам.