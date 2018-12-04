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Экономика

Бахрейнский аналитик назвал выход Катара из ОПЕК логичным

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Выход Катара из ОПЕК (19)
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© REUTERS / Christian HartmannНефтяные станки-качалки. Архивное фотоНефтяные станки-качалки. Архивное фото
© REUTERS / Christian Hartmann

ДУБАЙ, 4 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Решение Катара о выходе из ОПЕК выглядит логичным, так как доля страны в нефтедобыче сравнительно мала на фоне других участников картеля — всего 2%, сообщил РИА Новости эксперт Бахрейнского центра исследований в области стратегий, международных отношений и энергетики DERASAT Абдель Азиз ад-Досери. DERASAT входит в пятерку крупнейших арабских научных центров.

Добыча нефти. Архивное фото
CC0 / redhawkgroup /
В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

Катар, состоявший в ОПЕК на протяжении 57 лет, в понедельник объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Заявление было сделано в преддверии заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене. Там же 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Выход Катара из ОПЕК выглядит логичным. Доля Катара составляет всего 2% от общей производственной мощности ОПЕК, в то же время он является крупнейшим игроком на рынке СПГ. Природный газ составляет более половины от общего объема экспорта Катара и в два раза превышает доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов, что наглядно демонстрирует важность природного газа для Катара по сравнению с нефтью и, как следствие, важность его членства в ОПЕК", — отметил ад-Досери.

Катар
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Все достаточно прозрачно". Эксперт о последствиях выхода Катара из ОПЕК
Другой причиной выхода Катара из ОПЕК, по мнению аналитика, могло стать вовлечение международных нефтяных компаний в энергетический сектор страны. "Маловероятно, чтобы совместные предприятия катарских госкомпаний и международных нефтяных компаний приветствовали политику ОПЕК, в частности, договоренности по сокращению добычи. Эта ситуация способна привести к конфликтам в рамках совместных проектов, и это тоже могло стать фактором, который способствовал выходу Катара из ОПЕК", — считает эксперт.

Также, по его словам, на решение Дохи повлияла проблема взаимоотношений ОПЕК как картеля с малыми производителями. "Со времени заключения сделки ОПЕК+ с участием России ее усиленное влияние стало очевидным не только на уровне ОПЕК+, но и в "материнском" ОПЕК. Учитывая уровень добычи нефти в России, который составляет более 11 миллионов баррелей в день, и производительность ОПЕК в целом — 32-33 миллионов баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ создала рычаги для влияния России в отношении этой организации. Малые члены ОПЕК в такой ситуации стали считать, что их интересы игнорируются картелем ради сохранения России на борту ОПЕК+", — считает ад-Досери.

Помимо этого, полагает он, сподвигнуть Катар на выход из организации мог закон США NOPEC, который нацелен на санкции в отношении ОПЕК за ее роль в "манипулировании" нефтяным рынком. "Несмотря на то, что этот закон давно находится на рассмотрении конгресса, и неоднократно на него налагалось вето предыдущими президентами США, есть основания полагать, что нынешний конгресс примет его и закон получит одобрение президента США Трампа", — отметил ад-Досери.

Это просто Катарсис
© Виталий Подвицкий
Это просто Катарсис
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Cicicipi
Похоже в своё время их затащили в тот опек за уши. Не знали как бы свинтить. Примерно так же, как всякие албании и черногории тянут в нату и есэ.
15:13
04.12.2018
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