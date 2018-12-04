МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Преждевременно утверждать, примет ли ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти на встрече в Вене, нет определенности по необходимым рынку объемам такого сокращения, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих агентству Блумберг.

По его словам, "преждевременно говорить, что произойдет" в Вене на этой неделе. В столице Австрии 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 6 декабря — собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Нам нужно собраться и узнать мнения коллег о спросе и предложении (нефти — ред.), а также их прогнозы по уровню добычи их стран", — отметил аль-Фалих.

Он добавил, что пока непонятно, какой объем сокращения нефтедобычи необходим рынку. К тому же, указал саудовский министр, не каждая страна ОПЕК+ сможет поддерживать уровень добычи нефти на уровне октября текущего года.

Аль-Фалих также заявил, что среднесуточный объем добычи нефти Саудовской Аравией составляет 11-11,2 миллиона баррелей.

Ранее во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК+ работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом источники агентства в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году.