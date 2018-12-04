Законопроект о нестационарной торговле планируют принять до апреля

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли в РФ может быть принят до апреля 2019 года, сообщил директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

Документ, разработанный Минпромторгом и одобренный правительством РФ в конце ноября, вносит изменения в закон о торговле и в закон об общих принципах организации местного самоуправления. "Я думаю, что завтра-послезавтра он уже будет внесен в Госдуму. Согласно поручению президента, его должны принять до апреля следующего года", — сказал Кузнецов во вторник на форуме "Малый и средний ритейл в России".

Проект, в частности, закрепляет в законодательстве общие принципы оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, а также принцип "меняется место — сохраняется бизнес", который позволит гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.

Минимальный срок действия договора на размещение нестационарного торгового объекта предлагается установить на уровне пяти лет. Кроме того, документом предлагается выделить мобильные торговые объекты (например, автомагазины и автолавки) в отдельную категорию, чтобы создать условия для развития в стране развозной торговли.

"Законопроект направлен на решение ключевого момента — это место. Места будут предоставляться на долгосрочных правах с правом продления без торгов, потому что у нас сейчас бытует позиция, что малый бизнес — это стартап, ты должен поторговать и уйти, освободив место для другого. Это в высшей степени несправедливо. Со всеми этими бывшими фобиями, страхами и несправедливостями законопроект, мы надеемся, поборется", — указал в свою очередь Кузнецов.

Отвечая на вопрос о перспективе возвращения возможности продаж алкогольной и табачной продукции в малой рознице, глава департамента сообщил, что у Минпромторга таких инициатив пока нет. "Если кто-то их внесет, бизнес-сообщество — будем рассматривать", — добавил он.