Законопроект о нестационарной торговле планируют принять до апреля

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли в РФ может быть принят до апреля 2019 года, сообщил директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
Проект, в частности, закрепляет в законодательстве общие принципы оформления права на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов, а также принцип "меняется место — сохраняется бизнес", который позволит гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационарного объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.
"Законопроект направлен на решение ключевого момента — это место. Места будут предоставляться на долгосрочных правах с правом продления без торгов, потому что у нас сейчас бытует позиция, что малый бизнес — это стартап, ты должен поторговать и уйти, освободив место для другого. Это в высшей степени несправедливо. Со всеми этими бывшими фобиями, страхами и несправедливостями законопроект, мы надеемся, поборется", — указал в свою очередь Кузнецов.
Отвечая на вопрос о перспективе возвращения возможности продаж алкогольной и табачной продукции в малой рознице, глава департамента сообщил, что у Минпромторга таких инициатив пока нет. "Если кто-то их внесет, бизнес-сообщество — будем рассматривать", — добавил он.