Власти Ямала летом будут субсидировать авиарейсы в Краснодар и Крым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Власти ЯНАО летом будут субсидировать авиарейсы в Краснодар и Крым, чтобы цены на южные направления не были столь высокими, сообщил во вторник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе о положении дел в регионе и перспективах его развития.

"В результате дополнительных мер поддержки появились маршруты из окружной столицы до Омска и Новосибирска. Традиционным спросом пользуются рейсы до Санкт-Петербурга. Мы субсидируем такие маршруты из всех наших крупных городов – Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда. В летний период добавим южные направления. Большой популярностью в этом году пользовался прямой рейс в Симферополь. Это направление любят ямальцы. Будем его и дальше развивать. Летом следующего года субсидироваться будут полеты в Крым из Салехарда и Нового Уренгоя, а также рейсы в Краснодар из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма", — сказал Артюхов.

Он отметил, что в этом году число субсидируемых маршрутов выросло втрое и составило 25.

"В этом году мы увеличили число субсидируемых маршрутов втрое – с восьми до 25. Речь идет о новых межрегиональных рейсах с учетом летнего сезона. Стало возможным летать не через Москву, а напрямую в города, с которыми связаны жители региона", — отметил губернатор.

Директор фонда "Региональная политика", политолог Евгений Забродин в свою очередь сообщил РИА Новости, что это очень важная инициатива для Ямала.

"Для такого сравнительно труднодоступного северного региона это очень важно, потому что люди должны иметь возможность комфортно выезжать на отдых, особенно летом, когда период туристической миграции очень высокий. Цены не должны быть запредельными. Это одно из тех пожеланий населения к руководству региона, которое было", — подчеркнул Забродин.

Осенью авиакомпания "Ямал" начала продажу билетов по сниженной цене по 16 направлениям из городов Ямало-Ненецкого автономного округа, рейсы субсидируются региональным правительством. Артюхов тогда отмечал, что одна из самых актуальных задач на сегодняшний момент — развивать межрегиональное авиасообщение.

Другие новости региона читайте здесь >>