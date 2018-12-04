До конца 2019 года в Дагестане запустят два полигона ТКО

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. До конца 2019 года в Дагестане запустят два мусоросортировочных комплекса и два полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба республиканского Минприроды.
Представитель министерства добавил, что за счет выделенных средств также будет приобретено оборудование для мусоросортировочных комплексов на территории Дербента и Махачкалы мощностью 100 тысяч тонн и 300 тысяч тонн в год соответственно.
На сегодняшний день в регионе функционируют два лицензированных полигона ТКО в города Кизляр и Избербаш.
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Экология", в 2020 году на аналогичные цели запланировано получение субсидий в размере более 586 миллионов рублей, что позволит за 2 года запустить в республике 7 мусоросортировочных комплексов.