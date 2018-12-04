В Дагестане разработают пятилетнюю программу модернизации электросетей

МАХАЧКАЛА, 4 дек — РИА Новости. Власти Дагестана разработают 5-летнюю программу модернизации электросетевого хозяйства республики, заявил премьер-министр правительства региона Артем Здунов.

"Чтобы все это решалось скоординировано, мы подняли вопрос по созданию региональных энергетических операторов, которые будут на территории нашей республики отвечать за имущество, учет входящих энергоресурсов, их потребления, обладая полной абонентской базой. В целях прозрачности процессов мы задействуем МФЦ", – цитирует слова Здунова на совещании пресс-служба регионального правительства.

По словам премьера, в регионе будет разработана "5-летняя программа модернизации электросетевого хозяйства". Он добавил, что на базе МЧС будет также сформирован координационный штаб, в который войдут аварийно-спасательные службы сетевых организаций. Созданный единый диспетчерский центр позволит скоординировать работу всех аварийных служб, считает премьер.

"Здесь мы будем работать с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который также войдет в правительственную группу. Уже 10 декабря мы представим предварительную программу министру энергетики РФ с последующим докладом в правительство страны", – уточнил Здунов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Генпрокуратурой РФ принять меры для прекращения хищения газа и нефти в Дагестане. Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 марта 2019 года.

Прокуроры после поручения президента начали проверять рынок газа и нефти, особое внимание уделят незаконным врезкам, безучетному потреблению энергоресурсов, бесхозным объектам инфраструктуры ТЭК.

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