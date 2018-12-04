США перехитрили ОПЕК+ манипуляциями на нефтяном рынке, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США перехитрили стран-участниц ОПЕК+, взяв под контроль новостной поток в качестве рычага для манипуляций на рынке нефти, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков.

"Недавний обвал котировок продемонстрировал, насколько велика и волатильна спекулятивная составляющая в цене нефти. Мы также увидели, как быстрое распространение ИИ (искусственного интеллекта – ред.) в трейдинге порождает новый феномен — возможность широкой манипуляции новостным фоном, на который реагируют торговые роботы. Оказалось, что именно контроль над новостным потоком дает рычаги управления бумажным рынком нефти и манипуляции им. К рынку физическому это имеет мало отношения", — считает Ермаков.

По словам эксперта, Саудовской Аравии пришлось наращивать добычу на фоне опасений о недостатке нефти на рынке из-за иранских санкций, при этом Россия с радостью присоединилась к данному решению. "А потом США просто дали временные разрешения покупателям иранской нефти продолжать закупки. Плюс сезонный спад потребления. При этом переизбытка физической нефти нет. Но получили рост складских запасов на сезонных факторах и иллюзию того, что рынок вновь залит нефтью — а затем волна статей о новом переизбытке нефти на рынке, пара отчетов американского энергетического агентства с нужными цифрами, несколько твитов Трампа — и получите падение цен на 30%", — добавил он.

"Американцы развели ОПЕК+ как детей. А теперь в ОПЕК+ будут заново сокращать добычу и, возможно, начнут думать, прежде чем что-то говорить на широкую аудиторию", — заключил Ермаков.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.

Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.