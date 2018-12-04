США перехитрили ОПЕК+ манипуляциями на нефтяном рынке, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США перехитрили стран-участниц ОПЕК+, взяв под контроль новостной поток в качестве рычага для манипуляций на рынке нефти, заявил РИА Новости эксперт Центра изучения энергетической политики НИУ ВШЭ Виталий Ермаков.
По словам эксперта, Саудовской Аравии пришлось наращивать добычу на фоне опасений о недостатке нефти на рынке из-за иранских санкций, при этом Россия с радостью присоединилась к данному решению. "А потом США просто дали временные разрешения покупателям иранской нефти продолжать закупки. Плюс сезонный спад потребления. При этом переизбытка физической нефти нет. Но получили рост складских запасов на сезонных факторах и иллюзию того, что рынок вновь залит нефтью — а затем волна статей о новом переизбытке нефти на рынке, пара отчетов американского энергетического агентства с нужными цифрами, несколько твитов Трампа — и получите падение цен на 30%", — добавил он.
"Американцы развели ОПЕК+ как детей. А теперь в ОПЕК+ будут заново сокращать добычу и, возможно, начнут думать, прежде чем что-то говорить на широкую аудиторию", — заключил Ермаков.
Свои дальнейшие действия участники сделки будут обсуждать в начале декабря. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.