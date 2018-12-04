В Вологодской области до 2020 года появятся свыше 600 новых рабочих мест

ВОЛОГДА, 4 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более шестисот новых рабочих мест будут созданы на крупных промышленных предприятиях Вологодской области до 2020 года, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Инвестиционные проекты промышленных флагманов области — компаний "Северсталь" и "ФосАгро", позволят модернизировать производство и создать новые рабочие места. Так компания "Северсталь" предполагает строительство и реконструкцию мощностей металлургических производств. Проект должен быть реализован до 2020 года. Он позволит дополнительно создать на предприятии 523 новых рабочих места, а также повысить энергоэффективность и экологичность производства", — сказал Кувшинников.

Еще 96 новых рабочих мест, по словам главы региона, должны быть созданы к 2021 году на череповецкой промышленной площадке группы "ФосАгро".

"ФосаАгро" продолжает реализацию программы развития производства минеральных удобрений и намерена инвестировать значительные средства в модернизацию технологических цепочек", — отметил Кувшинников.

По словам губернатора, общий объем инвестиций по двум проектам составляет почти 100 миллиардов рублей.

"Расширение производств наших крупнейших промышленных предприятий позволит увеличить объем поступления налогов в бюджетную систему региона. А это дополнительные ресурсы на строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры нашей области", — сказал губернатор.

При этом он отметил, что вологодские власти со своей стороны готовы обеспечить все меры государственной поддержки в рамках областного инвестиционного законодательства.