В Ростовской области открылся первый логистический комплекс "Яндекс.Маркет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек — РИА Новости. Первый в России собственный логистический комплекс "Яндекс.Маркет" стоимостью 500 миллионов рублей открылся во вторник в Аксайском районе Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости.

Площадь комплекса 5 тысяч квадратных метров, вместимость — до 1 миллиона товаров. Здесь "Яндекс.Маркет" будет собирать заказы для клиентов Беру (маркетплейс от Сбербанка и Яндекса) со всего Юга России. Клиенты этого региона смогут получать покупки за один-два дня.

"Мы рады, что Ростовская область стала регионом, с которого стартовало развитие проекта в субъектах России. Для нас особенно важно, что новая компания работает на повышение качества обслуживания жителей нашего региона", — сказал губернатор области Василий Голубев. Он отметил, что область получает возможность занять передовые позиции в развитии цифровой экономики в России. Кроме того, в рамках проекта будет создано до 200 новых рабочих мест.

Гендиректор компании Максим Гришаков отметил, что открытие комплекса позволяет "Яндекс.Маркету" сотрудничать с местными транспортными и логистическими компаниями, а также подключать к работе региональных производителей — они смогут продавать больше товаров на "Беру" и хранить их на складе неподалеку от своего производства. "Для нас особенно важно присутствие товаров локальных продавцов", — добавил он.

"Яндекс.Маркет" — это совместное предприятие Яндекса и Сбербанка. Компания занимается развитием трех проектов: сервиса сравнения цен и выбора товаров Яндекс.Маркет (market.yandex.ru), маркетплейса Беру (beru.ru) и платформы для трансграничной онлайн-торговли Bringly (bringly.ru).

Другие новости региона читайте здесь>>