Вологда принимает XXIII международную выставку "Российский лес"

ВОЛОГДА, 4 дек — РИА Новости, Виктория Смирнова. Двадцать третья международная выставка "Российский лес", в которой примут участие двести предприятий из двадцати российских регионов, а также из Финляндии, Швеции, Латвии, Италии, Белоруссии, откроется в среду в Вологде, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"На сегодняшний день "Российский лес" — одна из крупнейших в России выставок, представляющая весь спектр продукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также современные технологии, направленные на совершенствование лесной отрасли. Выставка пройдет с 5 по 7 декабря", — сказал Глазков.

По его словам, будут представлены более 70 единиц современной лесозаготовительной и лесотранспортной техники.

"Мы ожидаем, что в этом году выставку посетят более четырех тысяч человек. Гостей выставки ждет масштабная деловая программа, в рамках которой будут обсуждаться важнейшие для отрасли вопросы организации эффективного лесопользования и лесовосстановления, охраны и защиты леса, внедрения передовых технологий в области лесного хозяйства и лесной промышленности", — отметил замгубернатора.

Он добавил, что организаторы подготовили 20 семинаров и круглых столов, темами которых станут перспективы развития деревянного домостроения, биотехнологий и биотоплива, эффективное лесовосстановление. Кроме того, в рамках выставки обсудят подготовку кадров для лесной отрасли на координационном совете.

Организаторами выставки выступают департамент лесного комплекса и правительство Вологодской области при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России, федерального агентства лесного хозяйства и министерства промышленности и торговли РФ.