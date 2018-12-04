МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях передачи страхового портфеля от одной страховой организации к другой. Третье чтение запланировано на 6 декабря.

Законопроект направлен на повышение уровня защищенности граждан, застрахованных в компаниях, которые оказались неплатежеспособными, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В частности, по его словам, уточняется порядок передачи портфеля страховых обязательств и активов, в случае если у компании отзывается лицензия.

Законопроект уточняет порядок передачи страхового портфеля при условии компенсации Российским союзом автостраховщиков (РСА) или Национальным союзом страховщиков ответственности (НССО) недостающей части активов. При этом допускается компенсация недостающих активов из резерва гарантий и устанавливается возможность передачи страхового портфеля нескольким управляющим страховым организациям.

Компенсация недостающей части активов может осуществляться только денежными средствами и в указанные в договоре об этой компенсации сроки. Такая компенсация возможна не ранее дня подписания договора о передаче страхового портфеля и не позднее дня подписания акта о его приеме-передаче.

В случае передачи страхового портфеля нескольким управляющим страховым организациям компенсация недостающей части активов распределяется между ними пропорционально объему обязательств, которые подлежат принятию, с учетом принимаемых ими активов.

Данные нормы вступят в силу с 1 января 2019 года. Они позволят РСА и НССО более активно использовать механизмы передачи страхового портфеля с целью сохранения обязательств перед выгодоприобретателями по договорам, заключенным страховыми организациями, исключенными из профессиональных объединений в связи с банкротством либо с отзывом лицензии.