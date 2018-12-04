МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Евро может стать альтернативой доллару во взаиморасчетах между Россией и Аргентиной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"Другим вариантом могло бы быть использование евро. Понятно, что когда идут расчеты в долларах, все операции проходят через американские банки. Тем более, что прямых корреспондентских счетов между российскими и аргентинскими банками до сих пор нет. С евро, наверное, таких бы проблем не было", — полагает посол.

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