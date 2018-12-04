Saxo Bank не исключил введения всемирного налога на транспорт в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, говорится в "шокирующих" прогнозах Saxo Bank.

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на будущий год. Они касаются в основном маловероятных, но недооцененных событий, из-за которых финансовые рынки может накрыть мощной "ударной волной". Хотя рассматриваемые предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую. Включение в список означает, что сам Saxo Bank считает их вероятность не менее 10%.

"Мир переживает еще один год погодных катаклизмов – в частности, лето в Европе вновь оказывается очень жарким – что вызывает панические настроения в столицах самых разных стран. Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, становятся (в 2019 году – ред.) целью нового Всемирного транспортного налога, представляющего собой всемирный налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода", — прогнозируют в Saxo Bank.

Эта ставка, как ожидают авторы прогноза, будет равняться 50 долларам за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше – средний показатель 2018 года (15 евро за тонну) для европейской Системы торговли квотами на выбросы.

Новый налог спровоцирует рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приведет к повышению общего уровня цен. С налогом согласятся даже Китай и США, ранее резко выступавшие против, ожидают в Saxo.