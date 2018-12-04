Saxo Bank не исключил введения всемирного налога на транспорт в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, говорится в "шокирующих" прогнозах Saxo Bank.
"Мир переживает еще один год погодных катаклизмов – в частности, лето в Европе вновь оказывается очень жарким – что вызывает панические настроения в столицах самых разных стран. Международная авиация и судоходство, пользующиеся весьма существенными налоговыми привилегиями, становятся (в 2019 году – ред.) целью нового Всемирного транспортного налога, представляющего собой всемирный налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого увязывается с объемами выбросов углерода", — прогнозируют в Saxo Bank.
Эта ставка, как ожидают авторы прогноза, будет равняться 50 долларам за тонну выбросов CO2, что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и еще больше – средний показатель 2018 года (15 евро за тонну) для европейской Системы торговли квотами на выбросы.
Новый налог спровоцирует рост цен на авиабилеты и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приведет к повышению общего уровня цен. С налогом согласятся даже Китай и США, ранее резко выступавшие против, ожидают в Saxo.