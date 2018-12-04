В Счетной палате рассказали о проблемах Росимущества с конфискатом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Росимущество не может эффективно распоряжаться обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования этой сферы, сообщила Счетная палата по результатам проверки эффективности системы реализации конфискованного имущества, обращенного в собственность государства, в 2017-2018 годах.

"Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием – учет – экспертиза – оценка – реализация – переработка – уничтожение", — заявил аудитор Максим Рохмистров, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Росимущество не обладает достоверной информацией о характеристиках имущества, переданного для дальнейшего распоряжения — подавляющее большинство имущества поступает от уполномоченных органов без документации, необходимой в том числе для его реализации, сомнение вызывает и достоверность оценочной стоимости, указали в Счетной палате.

Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации. В 2017 году расходы за хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации – 180 миллионов рублей, за первое полугодие 2018 года – 62 миллиона рублей и 64 миллиона рублей соответственно.

Самые высокие риски совершения правонарушений при распоряжении имуществом выявлены на стадии его уничтожения, переработки (утилизации). "На уничтожение, переработку направляется 99% всего имущества. Однако нормативно эти понятия не определены, не установлены требования к их проведению и оформлению результатов. В итоге обязательное уничтожение контрафактных товаров легкой промышленности в ряде случаев заменяется переработкой", — рассказал аудитор.

Отсутствие контроля, в том числе посредством фото- и видеосъемки, дает слишком большие "возможности": приводит к рискам незаконного вторичного оборота имущества, создает угрозу безопасности жизни и здоровья людей, предупредили в ведомстве. "В целом весь оборот обращенного в собственность государства имущества имеет высокие коррупционные риски", — заключили в Счетной палате.