ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Кувейтский эксперт рассказал о последствиях выхода Катара из ОПЕК

Сюжет:
Выход Катара из ОПЕК (17)
(обновлено: 09:09 04.12.2018)
06541
© REUTERS / Ernest Scheyder/File PhotoДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© REUTERS / Ernest Scheyder/File Photo

КАИР, 4 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Решение Катара о выходе из ОПЕК никак не отразится на рынке нефти, ценах и самой организации, учитывая небольшую долю этой страны в мировой добыче нефти, считает независимый кувейтский эксперт Камель аль-Харами.

Центр по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан, Катар
© AFP 2018 / Karim Jaafar
"Ситуация поменялась". Эксперт рассказала о причинах выхода Катара из ОПЕК

Накануне Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

"Доля Катара в мировой добыче нефти составляет примерно 600 тысяч баррелей в сутки. Это очень скромная часть по сравнению с долей других стран-членов ОПЕК. Решение о выходе из организации не будет иметь какого-либо негативного влияния на работу организации, рынки, цены и сотрудничество стран-членов и нечленов ОПЕК", — заявил аль-Харами в беседе с РИА Новости.

Эксперт также выразил сомнение, что на такое решение оказало влияние намерение Катара сконцентрировать усилия на добыче газа. "Нелогично говорить о том, что на это решение повлияло желание увеличить добычу газа, поскольку газовые месторождения в Катаре известны давно, но ранее на членство в ОПЕК этот фактор влияния не оказывал. Причины такого решения нам, конечно, неизвестны. Причиной может быть решение (Катаром — ред.) какой-либо одной задачи или комплекса стратегических задач", — пояснил кувейтский специалист в области нефтегазовых рынков.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Министр энергетики Катара назвал причины выхода страны из ОПЕК

Аль-Харами отметил, что в сложившейся ситуации важным остается взаимодействие членов и нечленов ОПЕК по контролю за рынками и ценами. "В настоящее время важно позитивное сотрудничество между ОПЕК и независимыми производителями по контролю рынков. Сотрудничество с Россией проходит положительно. Взаимопонимание между эр-Риядом и Москвой, между Москвой и другими членами организации нацелено на стабилизацию рынка нефти и цен в интересах всех сторон", — сказал собеседник агентства. Он также выразил мнение, что выход Катара из ОПЕК, скорее всего, не приведет к вхождению в организацию новых членов. "Я не считаю, что выход Катара из ОПЕК повлечет вхождение другой страны в организацию", — указал аль-Харами.

Заявление Катара о выходе из ОПЕК было сделано накануне собрания министров стран-членов организации, которое пройдет 6 декабря в Вене. Там же 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Добыча нефти. Архивное фото
CC0 / redhawkgroup /
В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© Инфографика
Расклад сил на мировом рынке нефти
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена