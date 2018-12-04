Кувейтский эксперт рассказал о последствиях выхода Катара из ОПЕК

КАИР, 4 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Решение Катара о выходе из ОПЕК никак не отразится на рынке нефти, ценах и самой организации, учитывая небольшую долю этой страны в мировой добыче нефти, считает независимый кувейтский эксперт Камель аль-Харами.

Накануне Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

"Доля Катара в мировой добыче нефти составляет примерно 600 тысяч баррелей в сутки. Это очень скромная часть по сравнению с долей других стран-членов ОПЕК. Решение о выходе из организации не будет иметь какого-либо негативного влияния на работу организации, рынки, цены и сотрудничество стран-членов и нечленов ОПЕК", — заявил аль-Харами в беседе с РИА Новости.

Эксперт также выразил сомнение, что на такое решение оказало влияние намерение Катара сконцентрировать усилия на добыче газа. "Нелогично говорить о том, что на это решение повлияло желание увеличить добычу газа, поскольку газовые месторождения в Катаре известны давно, но ранее на членство в ОПЕК этот фактор влияния не оказывал. Причины такого решения нам, конечно, неизвестны. Причиной может быть решение (Катаром — ред.) какой-либо одной задачи или комплекса стратегических задач", — пояснил кувейтский специалист в области нефтегазовых рынков.

Аль-Харами отметил, что в сложившейся ситуации важным остается взаимодействие членов и нечленов ОПЕК по контролю за рынками и ценами. "В настоящее время важно позитивное сотрудничество между ОПЕК и независимыми производителями по контролю рынков. Сотрудничество с Россией проходит положительно. Взаимопонимание между эр-Риядом и Москвой, между Москвой и другими членами организации нацелено на стабилизацию рынка нефти и цен в интересах всех сторон", — сказал собеседник агентства. Он также выразил мнение, что выход Катара из ОПЕК, скорее всего, не приведет к вхождению в организацию новых членов. "Я не считаю, что выход Катара из ОПЕК повлечет вхождение другой страны в организацию", — указал аль-Харами.

Заявление Катара о выходе из ОПЕК было сделано накануне собрания министров стран-членов организации, которое пройдет 6 декабря в Вене. Там же 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.