Мадуро настаивает на праве Венесуэлы продавать золото

МЕХИКО, 4 дек – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что его страна имеет право продавать свое золото на фоне санкций со стороны США и неопределенной ситуации с возвратом в Венесуэлу ее же золота из Великобритании.

Ранее стало известно, что Венесуэла хочет вернуть 550 миллионов долларов в золотых слитках из Банка Англии из-за опасений, что они могут быть заблокированы из-за санкций в отношении страны. Как сообщал Рейтер, речь идет о 14 тоннах золота. Реализация этих планов была задержана примерно на два месяца из-за сложностей с получением страховки, необходимой для перемещения крупного груза золота.

"У Венесуэлы есть право продавать то, что она производит, мы продвигаемся вперед с планом производства золота, источника нового богатства", – приводит слова Мадуро по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом радио Union. По мнению Мадуро, санкции в отношении венесуэльского золота незаконны.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".

Изначально Венесуэла отправляла свое золото на обработку в Швейцарию, а затем возвращала на родину, однако после введения ЕС санкций с 2018 года правительство Мадуро стало использовать для этих целей Турцию.

Мадуро пригласил Турцию участвовать в продаже и добыче венесуэльского золота, бриллиантов, колтана, алюминия и железа.

В середине ноября вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами пригласил к участию в добыче золота в стране Россию, рассказал РИА Новости российский посол в Каракасе Владимир Заемский. По его словам, Россия может принять участие в этих проектах, если будут конкретные предложения, которые должны быть подготовлены венесуэльской стороной к 13 декабря.