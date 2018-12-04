Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об агрегаторах такси

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении проект об агрегаторах такси, который вводит штрафы на сумму до 500 тысяч рублей за передачу заказа лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки.
"Ряд предприятий, позиционирующих себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора, получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства. Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя", — говорится в документе.
В случае повторного нарушения закона штрафы возрастают до 500 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, депутаты предлагают штрафовать владельцев такси за нарушения обработки информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории России, в размере до 200 тысяч рублей.
Как ранее говорил Ефимов, первый замглавы комитета по транспорту, в дальнейшем при работе над законопроектом в нем предстоит много менять и корректировать поправками — вплоть до 40-50% текста. Однако принимать в первом чтении его нужно, чтобы официально начать работу над документом, считает депутат.