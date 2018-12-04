Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об агрегаторах такси

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Госдума рассмотрит во вторник в первом чтении проект об агрегаторах такси, который вводит штрафы на сумму до 500 тысяч рублей за передачу заказа лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки.

Проект закона, который урегулирует деятельность агрегаторов такси, внесли депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба (все ЕР). Авторы считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора и сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру.

"Ряд предприятий, позиционирующих себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора, получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства. Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя", — говорится в документе.

Авторы предлагают установить штрафы за передачу заказов таксистам-нелегалам в размере до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

В случае повторного нарушения закона штрафы возрастают до 500 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, депутаты предлагают штрафовать владельцев такси за нарушения обработки информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории России, в размере до 200 тысяч рублей.

Как ранее говорил Ефимов, первый замглавы комитета по транспорту, в дальнейшем при работе над законопроектом в нем предстоит много менять и корректировать поправками — вплоть до 40-50% текста. Однако принимать в первом чтении его нужно, чтобы официально начать работу над документом, считает депутат.