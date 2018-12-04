Биржи США закрылись в плюсе на фоне договоренностей с Китаем

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне итогов завершившегося в Аргентине саммита G20, свидетельствуют данные бирж.
По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25%. Однако Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
По мнению эксперта Pepperstone Криса Уэстона, рынки испытывают "огромное облегчение" в связи с договоренностями США и Китая. Как долго это продлится, будет зависеть от экономических данных и новостей от ОПЕК, сказал он агентству MarketWatch.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 59,3% — с 57,7% в октябре, тогда как аналитики ожидали снижения индикатора до 57,6%.
На прошлой неделе Microsoft в ходе торгов впервые за восемь лет обгоняла Apple по общей рыночной стоимости.