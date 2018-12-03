Бизнес Австрии и Германии заинтересовался проектами в Тамбовской области

ТАМБОВ, 3 дек — РИА Новости. Представители бизнес-сообществ Австрии и Германии выразили заинтересованность в реализации совместных с Тамбовской областью проектов по производству молочных и мясных продуктов, соков, развития туризма и студенческих обменов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на рабочем совещании в понедельник подвел итоги визита тамбовской делегации в Австрию и участия в церемонии вручения в Москве премий для малого и среднего бизнеса Российско-Германской внешнеторговой палаты. Он отметил, что делегация успешно представила экономический потенциал Тамбовщины представителям бизнеса двух стран — Австрии и Германии. Во-вторых, удалось выполнить и задачу налаживания контактов между странами на уровне регионов в условиях непростой международной ситуации.

"Мы рассказали потенциальным инвесторам о возможностях индустриальных парков, территории опережающего социально-экономического развития, пакете налоговых льгот, преференциях. Европейские бизнесмены считают, что будущее Европы — это стратегическое партнерство с Россией. И я уверен, что мы будем взаимовыгодно взаимодействовать", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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