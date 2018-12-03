"Газпром" надеется, что Украина не получит права распоряжения его активами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Газпром" надеется, что Украина не получит никакого права распоряжения его активами, заявил в ходе телефонной конференции зампред правления российской компании Александр Медведев.
В проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома" в начале ноября говорилось, что суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза" запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому". При этом отмечалось, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.
В ноябре "Нафтогаз" сообщил, что за последние три месяца взыскал 22 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.
В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.