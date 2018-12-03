"Газпром" надеется, что Украина не получит права распоряжения его активами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Газпром" надеется, что Украина не получит никакого права распоряжения его активами, заявил в ходе телефонной конференции зампред правления российской компании Александр Медведев.

"Никакого права распоряжения активами "Газпрома" "Нафтогаз" не получал, не получил и, надеюсь, не получит", — сказал Медведев в ответ на вопрос аналитика о попытках Украины взыскать средства с "Газпрома".

В проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома" в начале ноября говорилось, что суд в Швейцарии в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза" запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому". При этом отмечалось, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.

В ноябре "Нафтогаз" сообщил, что за последние три месяца взыскал 22 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.