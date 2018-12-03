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Иран не планирует выходить из ОПЕК

(обновлено: 18:46 03.12.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ОПЕК. Архивное фотоФлаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Иран не планирует выходить из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), но и не намерен участвовать в сокращении добычи, заявил представитель страны в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в интервью агентству Блумберг.

Добыча нефти. Архивное фото
CC0 / redhawkgroup /
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Ранее в понедельник Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года, объяснив это решение желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.

Делегат от Ирана также высказался в пользу сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, однако уточнил, что его страна добычу снижать не планирует. "Конечно, Иран не будет сокращать. Разумеется, никто не просит Иран, потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти", — заявил Каземпур.

По мнению чиновника, ОПЕК+ следует сократить добычу минимум на 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, чтобы предотвратить наращивание запасов нефти, но у него есть сомнения, что группа сможет прийти к соглашению.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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"Не думаю, что они размышляют над сокращениями,- возможно, они хотят иметь оправдание или готовое предложение, которое не присвоили бы другие, чтобы сказать "смотрите, мы вам говорили", — предположил Каземпур. Он также усомнился в том, что сделка ОПЕК+ будет продлена в 2019 году, так как для ее продления необходимо единодушное соглашение всех участников.

Как отметил представитель Ирана, среди стран, добывающих меньше, чем Катар, распространяется недовольство по поводу снижения стоимости нефти, и это дает им все основания покинуть ОПЕК. "Чувство разочарования преобладает особенно среди мелких производителей, добывающих не на таком уровне, как Катар, потому что за последние три месяца они потеряли 30 долларов (в стоимости нефтяного барреля — ред.), это дает им все основания и причины выходить (из ОПЕК — ред.")", — заявил Каземпур.

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