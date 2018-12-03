Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россия в рамках сделки ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Представители министерств энергетики обеих стран (России и Саудовской Аравии — ред.) встречались на прошлых выходных в Москве, но разошлись в вопросе о том, как распределить нагрузку при любых новых сокращениях. Россия согласна сократить производство нефти на 150 тысяч баррелей в сутки максимум; Саудовская Аравия настаивает на более равномерных условиях партнерства", — пишет агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

В субботу президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак после встречи со своим саудовским коллегой на полях "двадцатки" сказал, что подходы к будущему соглашению ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.