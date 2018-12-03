В Китае могут открыть торгпредство корпорации развития Пензенской области

ПЕНЗА, 3 дек — РИА Новости. Глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о намерении открыть торговое представительство Корпорации развития области на территории одной из провинций Китая, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава региона в понедельник обсудил этот вопрос в ходе рабочей встречи с торговым представителем России в Китае Сергеем Инюшиным.

"Создание торгпредства позволит нам активнее привлекать китайские инвестиции, продвигать на рынок КНР наши товары и услуги, содействовать пензенским компаниям в их работе по внешнеэкономическим направлениям, а также увеличивать объём пензенского экспорта в Китай", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор рассказал торгпреду РФ в КНР о сложившихся взаимоотношениях между Пензенской областью и китайскими провинциями, о реализованных и готовящихся к запуску российско-китайских инвестиционных проектах в сфере промышленности и сельского хозяйства.

"Совместно с компанией Naton Medical Group на базе технопарка высоких технологий "Рамеев" в Пензе открыто производство имплантов для ортопедии и травматологии… Это очень перспективное направление сотрудничества", — уточнил Белозерцев.

Он отметил вклад Пензенского региона в экспортные поставки России в Китай и обсудил вопрос участия пензенских предпринимателей в профильных бизнес-миссиях на территории КНР.

Корпорация развития Пензенской области — региональный оператор приоритетных инвестиционных проектов правительства области, на 100% принадлежит департаменту госимущества региона.