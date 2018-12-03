Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу нефти, считает эксперт

ЛОНДОН, 3 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия и Саудовская Аравия могут совместно сократить объём добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки в рамках договорённости о продлении ограничения добычи нефти, заявил журналистам глава аналитики по сырьевым рынкам в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Макс Лейтон.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что Россия и Саудовская Аравия совместно сократят добычу на 1 миллион баррелей (в сутки — ред.). Добыча в РФ при этом сократится незначительно, а в Саудовской Аравии — существенно", — сказал он журналистам в рамках конференции Citi, проходящей в Лондоне.

В субботу президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашению ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Участники рынка ждут от ОПЕК+ решений о дальнейшем сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем, в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году.