На саммите G20 призывали к снятию барьеров в торговле, заявил Силуанов

ГОРКИ, 3 дек — РИА Новости. Большинство стран, участвующих в саммите G20 в Аргентине, выступили с призывом отменить принятые ранее барьеры и ограничения в торговле, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в саммите.
"Несмотря на достаточно высокие темпы роста мировой экономики, устойчивость этих темпов обсуждалась на "двадцатке", и буквально все страны призывали снизить, отменить те ограничения, те протекционистские решения, которые, к сожалению, в последнее время были приняты", — добавил он.
"Наверное, они призывали тех, которые их вводят?" — предположил Медведев.
Медведев также отметил, что ограничения и барьеры, введенные в мировой торговле, отражаются на экономиках РФ и ЕАЭС. "Это, очевидно, отражается и на нашей экономике, и на экономике стран Евразийского союза. Мы недавно встречались, обсуждали, как нам совместно проводить дальнейшие действия по интеграции в этом направлении. Посмотрим, в том числе, как будет работать декларация, которую вырабатывает "двадцатка" как крупнейший форум экономик мира", — сказал Медведев.