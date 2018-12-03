На саммите G20 призывали к снятию барьеров в торговле, заявил Силуанов

ГОРКИ, 3 дек — РИА Новости. Большинство стран, участвующих в саммите G20 в Аргентине, выступили с призывом отменить принятые ранее барьеры и ограничения в торговле, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, участвовавший в саммите.

"Общее впечатление какое. По прогнозам Международного валютного фонда, Организации по экономическому сотрудничеству, темпы роста мировой экономики снижаются с 3,9% до 3,7%. Во многом было отмечено, что это связано с тем, что сегодня существуют ограничения в торговле, протекционизм, причем это отмечалось большинством стран. И логика была такая: все вот эти ограничения приводят к тому, что снижается инвестиционная активность", — сказал Силуанов на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Несмотря на достаточно высокие темпы роста мировой экономики, устойчивость этих темпов обсуждалась на "двадцатке", и буквально все страны призывали снизить, отменить те ограничения, те протекционистские решения, которые, к сожалению, в последнее время были приняты", — добавил он.

"Наверное, они призывали тех, которые их вводят?" — предположил Медведев.

"Общий такой мотив на встрече был о том, что необходимо, наоборот, снижать барьеры в торговле, снижать барьеры по движению капитала, и это даст возможность удержать те темпы, которые сегодня сложились, неплохие действительно", — заключил Силуанов.

Медведев также отметил, что ограничения и барьеры, введенные в мировой торговле, отражаются на экономиках РФ и ЕАЭС. "Это, очевидно, отражается и на нашей экономике, и на экономике стран Евразийского союза. Мы недавно встречались, обсуждали, как нам совместно проводить дальнейшие действия по интеграции в этом направлении. Посмотрим, в том числе, как будет работать декларация, которую вырабатывает "двадцатка" как крупнейший форум экономик мира", — сказал Медведев.