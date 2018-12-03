Всемирный банк намерен увеличить инвестиции в борьбу с изменением климата

КАТОВИЦЕ, 3 дек — РИА Новости. Всемирный банк хочет удвоить инвестиции в борьбу с изменением климата, заявила исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на 24-й Конференции ООН по изменению климата (СОР24), которая проходит в Катовице на юге Польши.

"Наша новая цель на следующие пять лет — 200 миллиардов долларов", — заявила Георгиева.

"Она уточнила, что средства будут направлены на то "чтобы страны могли принимать амбициозные действия по предотвращению изменения климата".

Георгиева пояснила, что 100 миллиардов долларов будет направлено на прямую поддержку инвестиций государственного сектора, из чего 50 миллиардов долларов пойдут на адаптацию к изменению климата.

Она напомнила, что с 2015 года группа Всемирного банка уже удвоила финансирование, связанное с изменением климата.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.