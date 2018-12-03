Выход Катара из ОПЕК не вызовет дисбаланса на рынке нефти, считает эксперт

АНКАРА, 3 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Выход Катара из ОПЕК не окажет существенного влияния на рынок нефти и не вызовет на нем дисбаланса, заявил РИА Новости глава энергетического комитета Народно-республиканской партии Турции Недждет Памир.

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в понедельник сообщил, что Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года и сосредоточится на добыче газа и увеличении производства СПГ. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля.

"Выход Катара из ОПЕК не окажет существенного влияния на нефтяной рынок. ОПЕК ежедневно поставляет на рынок около 32 миллионов баррелей нефти, Катар же производит 1,9 миллиона баррелей в день, из них на рынок поставляет 600 тысяч баррелей. Но в мире кроме стран ОПЕК есть и другие производители нефти, прежде всего, Россия и США. Всего в мире ежедневно производится 99 миллионов баррелей нефти, так что большого дисбаланса не будет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Катар сможет более свободно действовать, не будучи связанным квотами ОПЕК.

"Любая страна может выйти из ОПЕК по разным причинам – как это произошло, например, из-за внутренних проблем c Ливией, или с Ираном, к которому применяется эмбарго. Как объяснили власти Катара, они хотят сконцентрироваться на сжиженном газе для проведения более эффективной политики. Однако, скорее всего, истинная причина выхода Катара из ОПЕК связана с напряженностью в его отношениях со странами Персидского залива, прежде всего, с Саудовской Аравией", — добавил Памир.