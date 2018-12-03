Серийное производство офшорной версии Ми-171А2 планируют начать в 2022 году

КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 3 дек – РИА Новости. Серийное производство офшорной, то есть эксплуатируемой над морем, версии новейшего вертолета Ми-171А2 планируется развернуть в 2022 году, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.

Ранее "Вертолеты России" и "Газпром" подписали соглашение о намерениях создать морские вертолеты типа Ми-171А2 для освоения месторождений на континентальном шельфе.

"Мы приступили к проектированию вертолета для офшорных операций под требования IOGP [рекомендации Международной организации производителей нефти и газа] на базе вертолета Ми-171А2. Мы ожидаем, что серийное производство этой модификации вертолета мы начнем в 2022 году", — сказал Богинский по завершении демонстрационного тура вертолетов Ми-171А2 и Ансат по странам Юго-Восточной Азии.

По его словам, требования к офшорной версии вертолета намного жестче, чем к машинам, летающим в обычных условиях.

"Например, точки крепления двигателя, трансмиссии вертолетов, которые летают над землей, должны выдерживать перегрузки 7-8G, то для офшорной версии эта цифра равна 12. Это требует усилий конструкторского бюро по усилению фюзеляжа", — уточнил гендиректор.

Ми-171А2 — многоцелевой вертолет среднего класса, сочетающий опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и новейшие разработки. Может применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водой.

Вертолеты Ми-171А2 и "Ансат" завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. С возможностями обеих машин ознакомились участники авиакосмического салона Airshow China в китайском Чжухае, а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. В ходе демотура холдинг получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая более чем на 500 миллионов долларов.