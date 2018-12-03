МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Стандарт корпоративного волонтерства разрабатывается на площадке Общественной палаты РФ, с его помощью даже небольшие компании смогут присоединиться к добровольческой деятельности, сообщил зампред комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин.

"Мы в Общественной палате сейчас готовим стандарт развития корпоративного волонтерства: такой набор практик и решений, которые любая компания, даже малая, даже ИП с небольшим количеством сотрудников, смогут внедрить и развивать в своей корпоративной среде", — сказал Семин журналистам на полях пленарного заседания ОП РФ.

Он отметил, что корпоративное волонтерство — это новое для России явление, и пока "лишь крупные компании, и то не все", вовлечены в эту деятельность.