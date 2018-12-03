Выход Германии из "Северного потока — 2" навредит Украине, заявил Маас

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Возможный выход Германии из "Северного потока-2" не остановит проект строительства газопровода, а лишь сократит возможности немецкой стороны отстаивать частичное сохранение газовых поставок через Украину, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ARD заявила, что ЕС нужно возобновить дискуссию относительно проекта "Северный поток — 2".

"Его строительство (газопровода — ред.) продолжится, но не останется никого, выступающего в защиту альтернативного газового транзита через Украину. Вот почему мы считаем важным сохранять политическую вовлеченность", — приводит слова Мааса агентство.

"Выход из проекта также значил бы отказ от этого политического требования", — отметил министр.

Ранее глава МИД ФРГ после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.