Решение Катара о выходе из ОПЕК не означает конфронтации, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Следование общей политике ОПЕК не обязательно обусловлено формальным членством в этом картеле, решение Катара о выходе из ОПЕК не означает конфронтации, прокомментировал РИА Новости европейский экономист, глава фонда колледжа Европы "Мадриага" Пьер Дефрень.

Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар планирует в понедельник информировать ОПЕК о выходе страны из организации в январе.

"Насколько это повлияет на (нефтяные — ред.) цены, сказать определенно не могу, с учетом доли Катара (страна является совсем небольшим производителем нефти, порядка 600 тысяч баррелей в сутки – ред.)", — сказал РИА Новости Дефрень

"Вместе с тем, надо понимать, что главное не в том, чтобы быть членом ОПЕК, а в том, чтобы выполнять директивы картеля. В этом плане есть две группы – члены ОПЕК, которые не подчинялись предписаниям картеля, и те, кто, не являясь его членами, на практике следуют его политике. Я считаю, такая страна, как Катар, стратегически слишком хрупка, чтобы входить в конфронтацию с международным сообществом, у нее для этого нет политического веса, и она не может вести игру без союзников", — добавил он.

Катар вступил в ОПЕК в 1961 году. Страна — крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире. В Катаре действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна занимает в альянсе одиннадцатое место по объемам добычи нефти.