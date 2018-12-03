Эксперт оценил, как выход Катара из ОПЕК повлияет на рынок нефти

ЛОНДОН, 3 дек — РИА Новости, Наталья Копылова. Выход Катара из ОПЕК не окажет влияния на нефтяной и финансовый рынки, участники которых в настоящее время более внимательно следят за соглашениями по ограничению добычи между Саудовской Аравией и Россией, сообщил РИА Новости глава департамента рынков капитала EMEA инвестиционного банка Citi Фил Друри.

"Выход Катара из ОПЕК навряд ли окажет влияние на рынок. Внимание сейчас приковано к соглашениям Саудовской Аравии и России, которые будут иметь существенное значение для рынка и участников ОПЕК+", — сказал собеседник агентства.

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в понедельник сообщил, что Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года и сосредоточится на добыче газа и увеличении производства СПГ. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля.