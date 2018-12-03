Официальный курс евро на вторник снизился до 75,39 рубля

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 36,1 копейки — до 75,3874 рубля, курс доллара уменьшился на 24,14 копейки — до 66,2921 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,52 копейки, составив 70,385 рубля.
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>