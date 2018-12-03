Официальный курс евро на вторник снизился до 75,39 рубля

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 36,1 копейки — до 75,3874 рубля, курс доллара уменьшился на 24,14 копейки — до 66,2921 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,52 копейки, составив 70,385 рубля.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>