Эксперт предположил, как выход Катара из ОПЕК скажется на цене нефти

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение Катара выйти из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не окажет негативного влияния на нефтяные цены, поскольку речи о распаде картеля пока не идет, прокомментировал РИА Новости замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Ранее в понедельник госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что страна приняла решение о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа. По его словам, это решение не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами. Кроме того, Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из картеля как любая страна вне этой организации. Катар планирует в понедельник информировать ОПЕК о выходе страны из организации в январе.

По мнению эксперта, заявление Катара о выходе из ОПЕК выгодно для страны, к тому же оно сделано сразу после новостей о продлении соглашения ОПЕК+.

"Для Катара выход из ОПЕК в условиях, когда уже объявлено о новом соглашении выгоден – страна является совсем небольшим производителем нефти, порядка 600 тысяч баррелей в сутки, и ее выход из ОПЕК не может оказать сколько-либо существенного влияния на цену, при этом отношения с целым рядом членов ОПЕК и так окончательно испорчены", — сказал эксперт, напомнив о ранее объявленной блокаде со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, а также не входящих в ОПЕК Египта и Бахрейна.

"Вряд ли следует ожидать какого-то серьезного негативного влияния на цену нефти – пока что речь не идет о распаде картеля, тем более, что ранее появлялись новости о возможности присоединения к соглашению о заморозке добычи Ливии и Нигерии, которые изначально не участвовали в соглашении", — добавил Танурков.

Катар вступил в членство ОПЕК в 1961 году. Страна является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. В Катаре действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна занимает в альянсе одиннадцатое место по объемам добычи нефти.