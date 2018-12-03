Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.

"Евро предусматривалась как валюта для ЕС, мы ожидаем, что все больше и больше стран Евросоюза будут присоединяться к евро", — сказал он.

Евро существует уже 20 лет. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Великобритания в следующем году должна покинуть ЕС, а Дания не планировала переходить на евро. Все страны ЕС (кроме этих двух), не применяющие евро, как ожидается, должны войти в еврозону, но лишь после того, как их экономики будут соответствовать определенным критериям.