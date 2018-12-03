Глава Ставрополья назвал сумму ожидаемого дохода от курортного сбора

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что курортный сбор принёс в бюджет региона 164 миллиона рублей, глава края рассчитывает, что до конца года эта цифра возрастёт до 184 миллионов рублей.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних граждан, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти. Но размер сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей в день.

"На самом деле, курортный сбор… не будем загадывать, но мы сегодня собрали 164 миллиона рублей, осталось два месяца, ещё ноябрь не подведён и декабрь. В целом, мы надеялись 184 миллиона рублей собрать за 2018 год, этой цифры мы достигнем. Сегодня отрадно, что ежемесячно курортным сбор обирает по 1,5 — 2 миллиона вырастает в месяц", — сказал журналистам в Москве Владимиров.

Как отметил глава региона, собранные деньги были выделены на строительство объектов курортного бульвара в Ессентуках и Пятигорске, где строительство заканчивается, а в январе-феврале 2019 года начнётся строительство объектов Кисловодска.