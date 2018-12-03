Аэрофлот одержал двойную победу в финале World Travel Awards 2018

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс", сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот удерживает престижный статус бренда №1 в мировой авиации второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. Первенство в знаковой номинации "Лучший бизнес-класс в мире" Аэрофлот завоевал впервые. Российская авиакомпания обошла прошлогоднего победителя пятизвездную HainanAirlines и других законодателей премиального сервиса — Emirates, Etihad Airways, Lufthansa", — говорится в пресс-релизе.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус "туристического Оскара". Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса. Торжественный финал мирового этапа 2018 года состоялся 1 декабря в Лиссабоне — одной из старейших мировых столиц и одном из самых востребованных европейских туристических направлений маршрутной сети Аэрофлота.

"Двойная победа авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трех номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.