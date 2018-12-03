Совет директоров "Аэрофлота" 11 декабря изберет председателя

Надпись Аэрофлот на территории одного из зданий, принадлежащих ОАО «Аэрофлот». Архив

Надпись Аэрофлот на территории одного из зданий, принадлежащих ОАО «Аэрофлот». Архив

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" 11 декабря изберет своего председателя, следует из материалов авиакомпании.

Среди других вопросов предстоящего заседания совета — закупка авиатоплива для заправок в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году.

В октябре акционеры авиакомпании переизбрали совет директоров. В него вошли министр транспорта РФ Евгений Дитрих и экс-глава Минтранса, гендиректор "Группы ЛСР" Максим Соколов. Также в совет вошли гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин, член правления Фонда управления целевым капиталом "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета", управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов.

Помимо этого, в совет вошли директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 40%, физическим лицам — 5,2%, менеджменту компании — 0,1%.