МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Китаю и США будет непросто договориться по нетарифным барьерам в торговле, поскольку такие ограничения трудно отследить, заявил РИА Новости эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 договорились о взаимных шагах по пошлинам. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

"Стороны признали, что более сильное повышение пошлин — это проблема для обеих экономик. Это продуктивно, но пока что, например, не звучало, что можно в каком-то сценарии отменить уже введенные", — заявил Куликов.

"Пока что основной прогресс в том, что есть перенос сроков по следующему повышению. Для импорта в Китай важны также нетарифные барьеры, про которые договориться будет сложно, потому что они плохо наблюдаемы извне", — считает собеседник агентства.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.