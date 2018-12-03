МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" отменил тендер на доставку с южнокорейской верфи Hyundai кормы, носовых секций и якорей головного танкера класса "Афрамакс", следует из материалов на портале госзакупок.
Решение отказаться от торговой процедуры принято "в связи с необходимостью внесения изменений в закупочную документацию и проведения дополнительного согласования с заказчиком", указывается в документах.статью "Отверточное судостроение", в которой написала, что первые танкеры класса "Афрамакс", которые верфь "Звезда" должна сдать в 2020 году "Роснефти", будут строиться в России "во многом номинально", а самые сложные части — корму и носовые секции, а также якоря — привезут из Кореи. "Тендер не вызвал удивления у участников рынка: пока "Звезда" не готова строить суда целиком, а носовые части и корму корейцы сделают быстрее, что снимет риск срыва сроков сдачи танкеров", — отмечало издание.
Танкеры класса "Афрамакс" (Aframax, Average Freight Rate Assessment, AFRA) дедвейтом 80-120 тысяч тонн, использующие СПГ в качестве основного вида топлива, будут заняты в транспортировке нефти и нефтепродуктов — прежде всего, на Балтике и в Северной Европе. Проект по строительству танкеров класса "Афрамакс" нового поколения, оператором которых определен "Совкомфлот", реализуется судостроительным комплексом "Звезда" совместно с компанией Hyundai Heavy Industries.