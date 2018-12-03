МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Судостроительный комплекс "Звезда" отменил тендер на доставку с южнокорейской верфи Hyundai кормы, носовых секций и якорей головного танкера класса "Афрамакс", следует из материалов на портале госзакупок.

Соответствующий открытый запрос предложений был объявлен 30 ноября, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 138,8 миллиона рублей. Заявки от претендентов планировалось принимать по 11 декабря, а итоги закупки собирались подвести 13 февраля. Доставка носовой части и якорей планировалась на период с 29 марта по 5 апреля 2019 года, доставка кормы — с 30 августа по 7 сентября.

Решение отказаться от торговой процедуры принято "в связи с необходимостью внесения изменений в закупочную документацию и проведения дополнительного согласования с заказчиком", указывается в документах.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" опубликовала статью "Отверточное судостроение" , в которой написала, что первые танкеры класса "Афрамакс", которые верфь "Звезда" должна сдать в 2020 году "Роснефти", будут строиться в России "во многом номинально", а самые сложные части — корму и носовые секции, а также якоря — привезут из Кореи. "Тендер не вызвал удивления у участников рынка: пока "Звезда" не готова строить суда целиком, а носовые части и корму корейцы сделают быстрее, что снимет риск срыва сроков сдачи танкеров", — отмечало издание.

Танкеры класса "Афрамакс" (Aframax, Average Freight Rate Assessment, AFRA) дедвейтом 80-120 тысяч тонн, использующие СПГ в качестве основного вида топлива, будут заняты в транспортировке нефти и нефтепродуктов — прежде всего, на Балтике и в Северной Европе. Проект по строительству танкеров класса "Афрамакс" нового поколения, оператором которых определен "Совкомфлот", реализуется судостроительным комплексом "Звезда" совместно с компанией Hyundai Heavy Industries.