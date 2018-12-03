В ОПЕК+ рассказали о приоритетах организации в преддверии встречи в Вене

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ОПЕК+ в своих дальнейших решениях по сокращению добычи нефти будет ориентироваться не на цену сырья, а на рыночную стабильность, заявил президент ОПЕК, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.

"Я оптимистичен в отношении того, что мы найдем оптимальное решение и достигнем соглашения о сокращении добычи (нефти — ред.), чтобы сохранить стабильность на рынке", — сказал аль-Мазруи агентству Блумберг.

При этом он добавил, что при принятии решений ОПЕК+ ориентируется на рыночную стабильность, а не на нефтяные цены.

По словам президента ОПЕК, в технических группах идет работа над определением уровня сокращения нефтедобычи и условий, необходимых для этого.

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем, в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году.