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Экономика

Суд в Москве рассмотрит иск "Открытие Холдинга" к АСВ

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник рассмотрит иск АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "ФК Открытие", проходящего в настоящее время санацию, о незаконности переуступки Агентством по страхованию вкладов (АСВ) прав требования к истцу на 28 миллиардов рублей банку "Траст".

Правосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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Как ранее пояснил представитель "Открытие Холдинга" в суде, в 2014 году истец был выбран инвестором первой санации "Траста", на эти цели он получил заем от АСВ в размере 28 миллиардов рублей. Эту же сумму истец в качестве займа передал банку "Траст" на улучшение ликвидности.

В мае 2018 года "Открытие Холдинг" одновременно получил уведомление от банка "Траст" о прекращении его обязательств перед истцом и от банка "Рост" о том, что АСВ передало ему права требования по договору займа между АСВ и холдингом на 28 миллиардов рублей. В своем иске, поступившем в арбитраж в июне, "Открытие Холдинг" требует признать недействительным заключенный в апреле 2018 года договор, по которому АСВ уступило банку "Рост" (в настоящее время присоединен к "Трасту") права требования к "Открытие Холдингу".

Как ранее пояснили в пресс-службе "Открытие Холдинга", действия АСВ — недобросовестные и ущемляют интересы холдинга, поскольку у холдинга списали его права на 28 миллиардов рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму. Ответчики — АСВ и "Траст" — иск не признали. Представитель АСВ заявил, что не понимает, в чем именно состоит нарушение прав истца.

Борис Минц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам представителя "Траста", после утверждения ЦБ 14 марта нового плана санации этого банка его капитал был снижен до 1 рубля, дополнительную эмиссию акций выкупил Центробанк, а обязательства "Траста" перед прежними акционерами в соответствии с нормами закона о банкротстве прекратились. Как отметил представитель "Траста", риски при санации несет, в том числе, и инвестор, истец "по сути, не справился с санацией", при этом он имел право оспорить прекращение обязательств "Траста" перед ним, если с этим не согласен.

На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов (БНА), который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. До конца текущего года он должен консолидировать активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк "ФК Открытие" (2% акций), и РФПИ (1% акций).

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