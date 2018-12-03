Суд в Москве рассмотрит иск "Открытие Холдинга" к АСВ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник рассмотрит иск АО "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "ФК Открытие", проходящего в настоящее время санацию, о незаконности переуступки Агентством по страхованию вкладов (АСВ) прав требования к истцу на 28 миллиардов рублей банку "Траст".
В мае 2018 года "Открытие Холдинг" одновременно получил уведомление от банка "Траст" о прекращении его обязательств перед истцом и от банка "Рост" о том, что АСВ передало ему права требования по договору займа между АСВ и холдингом на 28 миллиардов рублей. В своем иске, поступившем в арбитраж в июне, "Открытие Холдинг" требует признать недействительным заключенный в апреле 2018 года договор, по которому АСВ уступило банку "Рост" (в настоящее время присоединен к "Трасту") права требования к "Открытие Холдингу".
Как ранее пояснили в пресс-службе "Открытие Холдинга", действия АСВ — недобросовестные и ущемляют интересы холдинга, поскольку у холдинга списали его права на 28 миллиардов рублей, но оставили требования к нему на ту же сумму. Ответчики — АСВ и "Траст" — иск не признали. Представитель АСВ заявил, что не понимает, в чем именно состоит нарушение прав истца.
На базе "Траста" в России создается Банк непрофильных активов (БНА), который соберет в себе плохие и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. До конца текущего года он должен консолидировать активы на 2,1-2,2 триллиона рублей. Акционерами БНА станут Фонд консолидации банковского сектора (97% акций), банк "ФК Открытие" (2% акций), и РФПИ (1% акций).