Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает прес-служба кабмина.
По данным пресс-службы, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, зампредседателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, зампредседателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.
Также отмечается, что в заседании примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Денис Патрушев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, руководители профильных организаций.