Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает прес-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, зампредседателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, зампредседателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко.

Также отмечается, что в заседании примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Денис Патрушев, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, руководители профильных организаций.