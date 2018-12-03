ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов

(обновлено: 08:08 03.12.2018)
01500
© Depositphotos / FeverpitchИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов СШАИзображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
© Depositphotos / Feverpitch

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона. Финансисты спокойно относятся к подобным колебаниям, но предупреждают: уже к концу 2019 года доллар войдет в нисходящую траекторию, причем на много лет. А миллиардер и инвестор Рэй Далио уверен: курс рухнет на 30 процентов из-за "тройного дефицита США", что в итоге приведет к неизбежному — доллар лишится статуса мировой резервной валюты.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Предкризисное состояние: экономику США убивают компании-зомби

Дорогие деньги 

С конца 2017 года Федрезерв ужесточает денежно-кредитную политику, последовательно повышая ставки. Логика регулятора проста: кризис давно позади, американская экономика восстанавливается, а потому со стимулирующими мерами пора заканчивать. Только в этом году ФРС поднимала ключевую ставку трижды. Такие темпы удорожания денег поставили многие компании в весьма затруднительное положение: брать новые кредиты все дороже, а надо и расплачиваться по старым долгам. Трамп уже подверг жесткой критике стратегию регулятора, заявив, что ФРС "сошла с ума" и превратилась в главную угрозу американской экономике. 

Опасность вполне реальна: рынок недвижимости уже отреагировал на действия ФРС замедлением, цены на жилье превысили уровни, предшествовавшие кризису 2008 года. Аналитики не исключают того, что в 2019 году регулятор может взять паузу. Но Пауэлл все равно дал понять: рынку стоит готовиться к плавному и постепенному повышению базовой ставки. 

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл

Годы "депрессии"

Между тем аналитики JPMorgan Chase рассчитали, как изменения в монетарной политике США повлияют на курс доллара. По их оценкам, снижение начнется к концу следующего года и переломить нисходящий тренд американская валюта уже не сможет: падение будет длиться годами.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Конец гегемону: CША признали успехи России в отказе от доллара

На такую траекторию выведет охлаждение экономики США и пауза в цикле повышения ставок ФРС во второй половине года. 

"В конечном итоге нас ждет нисходящее движение доллара в течение многих лет. Во второй половине следующего года, если ФРС действительно возьмет тайм-аут, экономика замедлится, а остальной мир стабилизируется, мы станем свидетелями снижения американской валюты", — цитирует Blooomberg глобального стратега JP Morgan Габриэлу Сантос. 

По прогнозам экономистов JPMorgan, экономика США замедлится до 1,9%. "Снижение темпов роста до 2% — сценарий, при котором доллар ждет многолетнее падение", — констатировали аналитики банка. 

© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018

Хронический дефицит

Один из ведущих американских финансистов, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио также уверен, что ситуация в экономике не сулит доллару ничего хорошего. Впрочем, по его мнению, о плавном и многолетнем снижении говорить не приходится: доллар рухнет по причине дальнейшего увеличения "тройного дефицита": дефицита бюджета, торгового баланса и счета текущих операций. 

Как поясняет Далио, тройной дефицит США отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30 процентов. 

В таком случае, уверен инвестор, американская денежная единица неизбежно лишится статуса мировой резервной валюты. Далио не уточнил, что заменит доллар, но заверил: этот сценарий станет для США "худшим кошмаром". 

"Роль доллара снизится, держатели американских долговых бумаг пострадают. Мы увидим, как на сцену выйдут другие валюты. Какие именно? Это слишком обширная тема для разговора", — отметил он.

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкСлитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Слитки золота

Золото, а не доллары

На то, что дни доллара в роли самой главной валюты мира сочтены, указывает и другой американский экономист — профессор Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин. Мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию, объясняет он. Сегодня все легче переключаться между валютами, это сравнимо с развитием операционных систем для персональной электроники. 

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Слитки вместо долларов: Россия нарастила золотой запас до рекордного уровня

Далио также указывает на золото как на один из самым надежных инструментов хеджирования валютных и политических рисков. И тому есть разумное объяснение: в случае краха долларовой системы (а этому способствуют, среди прочего, огромные ничем не обеспеченные долги) золото однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив снижает зависимость от любой валюты.

Неудивительно, что долларам Россия все больше предпочитает слитки. Золотой запас уже достиг рекордного уровня, а вот доля трежерис в международных резервах ЦБ практически сошла на нет. 

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — констатировал Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена