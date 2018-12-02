ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с первого января, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
США также предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки, с 10 до 25%.
Также, по словам Сандерс, Китай согласился покупать "очень значительный" объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса.
"Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами", — отметила она.
Встреча двух лидеров
На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе прошла встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая продолжалась 2,5 часа. На ней стороны договорились не вводить дополнительных пошлин с первого января, а также форсировать переговоры для отмены всех дополнительных тарифов.
Также, в частности, китайский лидер согласился относить фентанил (опиоидный анальгетик) к веществам, распространение которых контролируется законом. Согласно заявлению, это означает, что люди, продающие это вещество в США, будут подвержены в Китае максимальному наказанию в рамках закона.
Трамп назвал встречу с китайским коллегой "прекрасной" и "продуктивной". В свою очередь, глава МИД Китая Ван И отметил, что беседа прошла в дружественной и искренней атмосфере, а сами переговоры были крайне позитивными. По его словам, руководители согласились, что отношения двух стран обязательно нужно наладить, и они будут налажены.
Война пошлин
Летом США ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.