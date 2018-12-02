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Экономика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая до 25%

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (287)
(обновлено: 06:24 02.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с первого января, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Таким образом, пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год сохранятся на уровне 10%.

США также предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки, с 10 до 25%.

Также, по словам Сандерс, Китай согласился покупать "очень значительный" объем сельскохозяйственных и других товаров из США для сокращения торгового дисбаланса.

"Китай согласует покупку еще несогласованного, но очень значительного объема сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США для сокращения торгового дисбаланса между странами", — отметила она.

Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США. Архивное фото
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
Торговая война США и Китая (2018)
Сандерс уточнила, что Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию американских фермеров "незамедлительно".

Встреча двух лидеров

На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе прошла встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая продолжалась 2,5 часа. На ней стороны договорились не вводить дополнительных пошлин с первого января, а также форсировать переговоры для отмены всех дополнительных тарифов.

Также, в частности, китайский лидер согласился относить фентанил (опиоидный анальгетик) к веществам, распространение которых контролируется законом. Согласно заявлению, это означает, что люди, продающие это вещество в США, будут подвержены в Китае максимальному наказанию в рамках закона.

Флаги США и КНР. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
В Китае заявили о готовности к переговорам с США по торговле
Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что готов одобрить ранее непринятую сделку по приобретению американским производителем процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm нидерландского производителя полупроводников NXP Semiconductors, которое не состоялось, поскольку компаниям не удалось получить разрешение от китайского рыночного регулятора State Administration for Market Regulation (SAMR). Одобрение со стороны SAMR было необходимым для закрытия сделки, так как на Китай приходится почти две трети выручки Qualcomm. Глава Китая заявил, что хочет еще раз рассмотреть эту сделку.

Трамп назвал встречу с китайским коллегой "прекрасной" и "продуктивной". В свою очередь, глава МИД Китая Ван И отметил, что беседа прошла в дружественной и искренней атмосфере, а сами переговоры были крайне позитивными. По его словам, руководители согласились, что отношения двух стран обязательно нужно наладить, и они будут налажены.

Война пошлин

Летом США ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Буквально за несколько дней до встречи Трамп не исключил введения дополнительных пошлин на китайскую продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, в том числе на комплектующие для iPhone, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

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Торговые войны США
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Liakor
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