СМИ сообщают о предстоящих переговорах Китая и США по аннулированию тарифов

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Китай и США после встречи председателя Си Цзиньпина и президента Дональда Трампа договорились форсировать переговоры для отмены всех дополнительных тарифов, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Китай и США форсируют переговоры в сторону аннулирования всех существующих тарифов", — сообщает агентство со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Стороны также договорились не вводить дополнительных пошлин с 1 января.