Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Компания РЖД готова помочь Аргентине в строительстве железной дороги до сланцевой формации Vaca Muerta, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в мае в Аргентине заработал созданный при российском участии центр железнодорожной техники.

"Наша крупнейшая компания в области железных дорог, РЖД, готова помочь в реализации важной для аргентинской экономики инициативы — строительстве железной дороги протяженностью 700 километров к месторождению Vaca Muerta", — заявил Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.