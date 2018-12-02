Лидер Аргентины назвал страну надежным поставщиком продуктов для россиян

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время церемонии встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри во время церемонии встречи глав делегаций государств-участников Группы двадцати. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Аргентина является надежным партнером Москвы в поставках продовольствия, заявил после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер Аргентины Маурисио Макри.

"Аргентина — надежный и конкурентоспособный партнер в поставках продовольствия для российских потребителей", — сказал он.

"В эти дни вы могли попробовать наши продукты, и я видел, что вы кушали с большим удовольствием. Это меня очень обрадовало", — добавил президент Аргентины, которая принимала саммит G20.